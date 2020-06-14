في الوقت الذي تتصاعد فيه الأدلة على أنّ الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن والبدانة معرضون بشكل متزايد لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) المهدد للحياة، دعا خبراء الصحة العامة، شركات تصنيع الأغذية إلى التوقف عن الترويج لاستهلاك الأطعمة والمشروبات المحملة بالسعرات الحرارية.
ويجادل العلماء في معهد ولفسون للطب الوقائي، وهو جزء من جامعة كوين ماري في لندن بالمملكة المتحدة، قائلين إنّ فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد – 19)، هو مشكلة صحية تفاقمت بسبب انتشار البدانة.
واستشهد الباحثون بالعديد من الأدلة على أنّ الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة من فيروس "كورونا" المستجد.
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التعليقات على احذروا السعرات الحرارية.. باحثون: كورونا يتفاقم بسبب البدانة
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