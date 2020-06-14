

تناول البطيخ والشوفان.. نصائح للحصول على بطن مشدودة في فترة وجيزة تناول البطيخ والشوفان.. نصائح للحصول على بطن مشدودة في فترة وجيزة

بدأت السخرية تنتشر على مواقع مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة الاوزان بسبب تناول الكثير من الطعام أثناء الجلوس في المنزل، بسبب الالتزام بالعزل المنزلي.



وتعد مطقة البطن من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون وتتسبب في ظهور "الكرش"، فإذا كنت تبحث عن طريقة للتخلص منها، فقد نشر موقع " harpersbazaararabia" 5 نصائح تساعدك على ذلك.



الأفوكادو

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يعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بعنصر البوتاسيوم، وهو يساهم بشكل كبير في تخليص الجسم من الصوديوم الزائد الموجود به، وبالتالى التخلص من الماء، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الودهون الصحية، وبالتالي يساعد على الشعور باشبع بمجرد تناول كميات صغيرة، ويمكنك الاتعانى بسلطة الأفوكادو لتقليل كمية الأكل التي يتم تتناولها على مائدة الإفطار.الزنجبيلكونه من الأطعمة الحارة جعل منه من أقدم العلاجات الطبيعية التي تستخدم للبطن، ووجودة في المعدة يعمل على تسريع عملية الهضم، فضلًا عن كونه مضادًا للبكتيريا والإلتهابات، ويمكنك تناولها من خلال وضع قطعة منه في كوب من الشاي الساخن، وتركه لمدة 10 دقايق حتى يتخمر قبل شربه.البطيخبمجرد قدوم فصل الصيف نجد أغلب الأشخاص يفضلون تناول فاكهة البطيخ، لما لها من قدرة على ترطيب الجسم بسبب احتوائها على 90% من الماء، إلا أنها لا تساهم فيالترطيب فقط، ولكن لديها قدرة كبيرة على تخليص الجسم من الملح الزائد، والماء المتراكمة فيه وتخليصه من الانتفاخ.الطماطمتحتوي الطماطم على الليكوبين المضاد للأكدة، وهي تعمل كمضاد للالتهابات والانتفاخات، ويمكنك وضعها في الفرن للحصول على طبق جانبي صحي مع أي وجبة.الشوفانييطلق عليه "فطور الأبطال"فكل من يمارس الرياضة يحرص على تناوله للحصول على البروتين المناسب الي يحتاجه الجسم، وهو قادر على موازنة البكتيريا في الأمعاد، كمان يحسن من أداء الجهاز الهضمي ويقلل الانتفاخ.