

هنا السعودية | كسوف نادر للشمس خلال أيام: يحدث لأول مرة منذ 3 قرون هنا السعودية | كسوف نادر للشمس خلال أيام: يحدث لأول مرة منذ 3 قرون

كشف الراصد الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، أنه لم يتبق سوى أسبوع على مرور المملكة بواحدة من أندر الظواهر الفلكية، حيث ستشهد الشمس كسوفا حلقيا يوم الأحد المقبل.



وعبر مقطع فيديو، قال «الزعاق»: «هذا الكسوف مميز، حيث إن كسوف الشمس ينقسم إلى ثلاثة أنواع، فمنه الحلقي والجزئي والكامل ويعد الحلقي أميزها على الإطلاق».



وأشار «الزعاق» إلى أن معظم دول العالم ستشهد في 21 يونيو الجاري كسوفا جزئيا، إلا أن جنوب باكستان وسلطنة عمان وجنوب شرق السعودية ستراه حلقيا حسب «سبوتنيك».

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وأكد «الزعاق» أن أعلى نسبة من هذا الكسوف ستكون ناحية شرورة، حيث ستظهر نسبة 97% من قرص الشمس، وأقلها على حائل، بما نسبته 56%، وعل جازان 86% وعل مكة 76%.وشدد «الزعاق» على أن هذا الكسوف من الكسوفات النادرة، لأنه لن يتكرر في المنطقة إلا بعد 86 عاما، ولن يتكرر مع المنقلب الصيفي إلا عقب 300 عام.