كشف الراصد الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، أنه لم يتبق سوى أسبوع على مرور المملكة بواحدة من أندر الظواهر الفلكية، حيث ستشهد الشمس كسوفا حلقيا يوم الأحد المقبل.
وعبر مقطع فيديو، قال «الزعاق»: «هذا الكسوف مميز، حيث إن كسوف الشمس ينقسم إلى ثلاثة أنواع، فمنه الحلقي والجزئي والكامل ويعد الحلقي أميزها على الإطلاق».
وأشار «الزعاق» إلى أن معظم دول العالم ستشهد في 21 يونيو الجاري كسوفا جزئيا، إلا أن جنوب باكستان وسلطنة عمان وجنوب شرق السعودية ستراه حلقيا حسب «سبوتنيك».
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التعليقات على هنا السعودية | كسوف نادر للشمس خلال أيام: يحدث لأول مرة منذ 3 قرون
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