

عاجل| هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم 15 يونيو.. والعيار يفقد 8 جنبهات عاجل| هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم 15 يونيو.. والعيار يفقد 8 جنبهات

واصلت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2020، وفقد عيار الذهب نحو 8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 770 جنيها، وعيار 18 نحو 660 جنيه، وعيار 24 نحو 880 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6160 جنيها.

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وقفز سعر الجرام بقيمة بلغت نحو 6 جنيهات، خلال تعاملات الجمعة ليسجل معدلا تاريخيا جديدا، وذلك قبل أن يتراجع جنيهان خلال تعاملات السبت.