عاجل| هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم 15 يونيو.. والعيار يفقد 8 جنبهات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › عاجل| هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم 15 يونيو.. والعيار يفقد 8 جنبهات

صورة الخبر: عاجل| هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم 15 يونيو.. والعيار يفقد 8 جنبهات
عاجل| هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم 15 يونيو.. والعيار يفقد 8 جنبهات

واصلت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2020، وفقد عيار الذهب نحو 8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 770 جنيها، وعيار 18 نحو 660 جنيه، وعيار 24 نحو 880 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6160 جنيها.

وقفز سعر الجرام بقيمة بلغت نحو 6 جنيهات، خلال تعاملات الجمعة ليسجل معدلا تاريخيا جديدا، وذلك قبل أن يتراجع جنيهان خلال تعاملات السبت.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عاجل| هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم 15 يونيو.. والعيار يفقد 8 جنبهات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24737

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager