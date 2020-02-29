المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ 6.5 مليار جنيه

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المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ 6.5 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، نتائج طرح سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة تبلغ 6.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي اليوم، إنه تم طرح سند خزانة 16 يونيو 2025 و المحدد بـ5 سنوات؛ بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.73%.

ووصل أدني سعر للاستحقاق بنسبة 13.7% و أعلي سعر فائدة بـ13.75% بقيمة تبلغ 3.5 مليار جنيه.

وسجل متوسط سعر الفائدة لسند 16 يونيو 2030 و المحدد بـ 10 سنوات، بنسبة 13.8%.

وبلغ أدني سعر فائدة للسند بنسبة 13.8% و أعلي سعر بـ 13.8% بقيمة 3 مليارات جنيه.

وتستهدف الوزارة خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من البنوك مبلغ 35 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر 3 عطاءات أسبوعية.

المصدر: صدى البلد

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