أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، نتائج طرح سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة تبلغ 6.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.
وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي اليوم، إنه تم طرح سند خزانة 16 يونيو 2025 و المحدد بـ5 سنوات؛ بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.73%.
ووصل أدني سعر للاستحقاق بنسبة 13.7% و أعلي سعر فائدة بـ13.75% بقيمة تبلغ 3.5 مليار جنيه.
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التعليقات على المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ 6.5 مليار جنيه
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