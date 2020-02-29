

المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ 6.5 مليار جنيه المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ 6.5 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، نتائج طرح سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة تبلغ 6.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.



وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي اليوم، إنه تم طرح سند خزانة 16 يونيو 2025 و المحدد بـ5 سنوات؛ بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.73%.



ووصل أدني سعر للاستحقاق بنسبة 13.7% و أعلي سعر فائدة بـ13.75% بقيمة تبلغ 3.5 مليار جنيه.

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وسجل متوسط سعر الفائدة لسند 16 يونيو 2030 و المحدد بـ 10 سنوات، بنسبة 13.8%.وبلغ أدني سعر فائدة للسند بنسبة 13.8% و أعلي سعر بـ 13.8% بقيمة 3 مليارات جنيه.وتستهدف الوزارة خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من البنوك مبلغ 35 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر 3 عطاءات أسبوعية.