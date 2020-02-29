

وزير التموين: مجمع الصناعات الغذائية للقوات المسلحة سيزودنا بالمنتجات والسلع وزير التموين: مجمع الصناعات الغذائية للقوات المسلحة سيزودنا بالمنتجات والسلع

شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع برتوكول تعاون بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة (فيبكو) وذلك بتمويل من بنك الكويت الوطني مصر، بهدف توريد منتجات مجمع الصناعات الغذائية لصالح الشركات التابعة لوزارة التموين.



و قام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء / أحمد حسنين- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلاً لوزارة التموين، والسيد اللواء/ خالد دياب - مدير عام المجمع وممثلا له، وكذلك عمرو الألفي- مدير عام أول ورئيس قطاعات الأعمال بالبنك الكويتي الوطني مصر.



وذلك بحضور كل من اللواء / مجدي الشاطر - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء دكتور / محمد عاطف - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، واللواء / خالد عبد الله - رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، و ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر، والدكتورة / شيرين وجدي رئيس قطاع الشركات الصغيرة بالبنك، ز المهندس/ أحمد فؤاد - رئيس مجلس إدارة شركه الفاو مصر لتصنيع المواد الغذائية، و المهندس / محمد العسال العضو المنتدب لشركه الفاو مصر لتصنيع المواد الغذائية.



وأكد المصيلحي علي أن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار رغبة وقدرة مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة والمصانع التابعة له بالمساهمة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية للمواطن بأسعار تنافسية وجودة عالية وبكميات مناسبة لصرفها للمواطنين من داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.



وشدد المصيلحي على أن هذه الكيانات الاقتصادية قائمة بالفعل ويجب أن يتم استخدامها جيداً حتى تكون قيمة مضافة للجميع وخاصة بأن هناك سلع متوفرة لدي المجمع ذات جودة عالية وسعر عادل تتوافق مع احتياجات شركتي الجملة بما يضمن الإتاحة السلعية والاستدامة في التعاون بين الطرفين.



وأكد المصيلحي علي أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة بنود التعاون بين أطراف البرتوكول الثلاثي وفقاً لنظام مؤسسي يحقق الهدف المنشود في أهمية توافر السلع اللازمة للمواطنين مع التأكيد على وجود ممثلي لدي شركتي الجملة (العامة / المصرية) لمتابعة تنفيذ ذلك بما يحقق وفرة المعروض من السلع التموينية والحرة داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.



ومن جانبه أشار اللواء / أحمد حسنين - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأنه سيتم إضافة منتجات مجمع الصناعات الغذائية في المنظومة التموينية أو بيعها كسلع حرة للمواطنين وعلي سبيل المثال (زيت – سمنة – صلصة – مربي – فول – منظفات- وغيرها من السلع لصالح شركتي (المصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة)، بحيث سيتم إبرام مجموعة من العقود التفصيلية بين مجمع الصناعات الغذائية وشركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبما يضمن توافر السلع الاساسية باستمرار داخل المنظومة التموينية والسلع الحرة.



ومن ناحية أخري أكد ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر، بأن البنك سيقوم بتوفير التمويل اللازم لصالح مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة (فيبكو) عن طريق شركه الفاو مصر لتصنيع المواد الغذائية لتدبير كافة الاحتياجات السلعية الموردة من المجمع والمصانع التابعة له والمخصصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

