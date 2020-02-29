

استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية التعاملات استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في نهاية تعاملات اليوم، الإثنين، ليسجل متوسط سعره لدى البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للشراء.



ووصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي الحكوميين لـ 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي، بلوم، المصري الخليجي، المصري لتنيمة الصادرات، اتش اس بي سي، عوده، البركة" عند 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.وكذلك في بنوك "قناة السويس، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، الكويت الوطني" وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.