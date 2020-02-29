شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في نهاية تعاملات اليوم، الإثنين، ليسجل متوسط سعره لدى البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للشراء.
ووصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي الحكوميين لـ 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
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التعليقات على استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية التعاملات
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