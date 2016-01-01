اعتقال عضو بحزب العدالة والتنمية تحرش بزوجة سياسي تركي معتقل

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صورة الخبر: عقيلة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش
عقيلة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش

أفادت وسائل إعلام تركية باعتقال عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد اعتدائه لفظيا بعبارات خادشة على باشاق دميرتاش، عقيلة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش المعتقل منذ 2016.

ونشر شخص يدعى، وداد مطيع، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، تغريدة على موقع "تويتر" مرفقا بصورة زوجة دميرتاش، معلقا عليها: "الآن صلاح الدين معتقل في السجن بينما زوجته في الخارج، ولا بد أنها تشتعل الآن، لذا يجب إطفاء حرارتها".

من جهته، أعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، عبر حسابه على "تويتر" أنه تم توقيف المعتدي، وأضاف: "أدين الاعتداء الحقير غير الأخلاقي الذي تعرضت له السيدة باشاق. احترام شرف الإنسان وعرضه وعفته لا بد أن يكون فوق كل اعتبار. إن القانون سيقوم بما يلزم لمعاقبته على هذه الكلمات غير الأخلاقية والاستفزازية".

وقالت نيابة مدينة ساكاريا غرب تركيا في بيان إنها تمكنت من تحديد هوية المعتدي المدعو وداد مطيع، وأنها أصدرت قرار اعتقال بحقه.

يشار إلى أن صلاح الدين دميرتاش في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب، وكان من ضمن المترشحين للانتخابات الرئاسية التركية الدورة الماضية.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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