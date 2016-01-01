تشيد إسرائيل مصنعا للأمونيا بتكلفة 400 مليون دولار في النقب، بدلا من منشأة كانت تعمل لعقود في مدينة حيفا، لكن المصنع الجديد يشكل خطرا على المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب.
وقالت شركة "كويز" الإسرائيلية، في بيان يوم الاثنين، إنها تشيد المصنع الجديد في منطقة ميشور روتيم الصناعية بصحراء النقب، ومن المتوقع أن تبدأ عملياته بنهاية 2023.
يتركز استخدام الأمونيا في إسرائيل في إنتاج الأسمدة إلى جانب بعض المنتجات الغذائية والأدوية والإلكترونيات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إسرائيل تنقل مصنع الأمونيا الخطير إلى منطقة يسكنها مواطنون فلسطينيون
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق