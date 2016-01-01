عقبت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على تعليق نيابي حول مقطع فيديو لاعتداء على مصريين في ليبيا، وأكدت أن "الفيديو مش هيعدي على خير".
ونقلت "بوابة الأهرام" عن الوزيرة المصرية قولها: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج"، وذلك في معرض ردها على النائب، مهدي العمدة، الذي تحدث عن فيديو متداول يتعرض فيه عمال مصريون لإهانات على يد "ميليشيات إرهابية" في ليبيا.
وأكدت الوزيرة مكرم أثناء مشاركتها في اجتماع للجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أن بلادها "لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرض له المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية للمواجهة".
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التعليقات على وزيرة الهجرة في مصر حول حادثة ليبيا: أكيد الفيديو مش هيعدي على خير
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