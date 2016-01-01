وزيرة الهجرة في مصر حول حادثة ليبيا: أكيد الفيديو مش هيعدي على خير

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صورة الخبر: نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة
نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة

عقبت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على تعليق نيابي حول مقطع فيديو لاعتداء على مصريين في ليبيا، وأكدت أن "الفيديو مش هيعدي على خير".

ونقلت "بوابة الأهرام" عن الوزيرة المصرية قولها: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج"، وذلك في معرض ردها على النائب، مهدي العمدة، الذي تحدث عن فيديو متداول يتعرض فيه عمال مصريون لإهانات على يد "ميليشيات إرهابية" في ليبيا.

وأكدت الوزيرة مكرم أثناء مشاركتها في اجتماع للجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أن بلادها "لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرض له المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية للمواجهة".

وقالت في السياق ذاته: "ما أقوله ليس شعارات وإنما حقيقة"، مذكّرة بالضربة الجوية على مواقع الإرهابيين التي ردت بها الدولة المصرية على جريمة "داعش" في حق المصريين في ليبيا.

وضربت الوزيرة المصرية مثلا آخر، يتمثل في تحرك سلطات بلادها "من أجل إنهاء أزمة الصيادين المختطفين في اليمن، حتى وصلوا لأرض الوطن".

المصدر: بوابة الأهرام

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