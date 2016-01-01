أكدت شبكة "بى إن سبورتس" القطرية، عبر موقعها الإلكترونى، انفراد "اليوم السابع" بشأن الأزمة التى دخلت فيها مؤخرًا مع رابطة الدورى الايطالي لعدم صرف جزء من المستحقات المالية بعدما حذفت القناة اسم وشعار الدورى الإيطالى من قوائم بطولات القناة على الموقع الإلكترونى الرسمي، مساء أمس الأحد، كما حذف أسماء أندية الدورى الإيطالى من قوائم الأندية أيضًا، وجاءت تلك الخطوة من جانب "بى إن سبورتس" بحذف شعار الدورى الإيطالى من موقعها لتؤكد انفراد "اليوم السابع" قبل أيام حول ضياع حقوق الدورى الايطالى من القناة القطرية بسبب عدم دفع مستحقات مالية لرابطة الدورى الإيطالي.
وكشفت "اليوم السابع" خلال الأيام الماضية تداعيات الأزمة الاقتصادية على قنوات "بي ان سبورتس" القطرية، وتم الكشف عن الخطة التقشفية للقناة التي أرسلت إلى موظفيها ايميلات من طارق زينل رئيس الموارد البشرية في الشبكة باستقطاع بدلات السكن من ١٤ ألف ريال إلى ٩ آلاف ريال لكل الموظفين ما عدا القطريين، كما تم تقليص بدل المواصلات من ١٥٠٠ ريال إلى ٧٥٠ ريال.
والمعروف أن قيمة الإيجارات في العاصمة القطرية الدوحة هي الأعلى في المنطقة، حيث يتكلف إيجار شقة غرفتين فقط ما يزيد عن 7 آلاف ريال، وتأتي هذه الإجراءات بسبب سوء إدارة ناصر الخليفي للشبكة منذ أن تولى قيادتها ومعه يوسف العبيدلي وطارق زينل
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التعليقات على تأكيدا لليوم السابع.. بي إن سبورتس تزيل شعار الدورى الإيطالى من موقع القناة
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