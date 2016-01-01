الأمن اللبناني يكشف مخطط إرهابي يستهدف مطار بيروت الدولي

كشف المدير العام للأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم عن مخطط إرهابي يستهدف مطار بيروت الدولي.
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قال إبراهيم لـ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه وردت له معلومات حول عمل إرهابي يستهدف مطار بيروت الدولي، مؤكدا أن أرسلها للمعنيين.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه سيتم استحداث لجنة أمنية اقتصادية لمعالجة الأزمة المالية وخاصة انهيار سعر صرف الليرة، والعمل على تثبيت سعر صرفها.
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