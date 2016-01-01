السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

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صورة الخبر: شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف
شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف

تداولت عدد من الجروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوسيال ميديا، اليوم الاثنين، صورًا لـ ٣ أشخاص يتهمونهم بسرقة الهواتف المحموله لدى قائدي السيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي ومحور ٢٦ يوليو.

وجاء في نص الرسالة التحذيرية المتداولة عبر فيس بوك: "خلي بالك من الطريق الدائري المعادي أو محور ٢٦ يوليو لازم تبلغ الشرطة .. احذروا من هؤلاء يقومون بخطف الهاتف من يدك ويستغل عكس الاتجاه على الدائري، وعندما يقوم أحد بملاحقتهم يقذفونه بحجر بحوذتهم ويعاونهم بعض من يقومون ببيع المياه المعدنية على الطريق".

ويناشد موقع «صدى البلد» رجال الشرطة تحديد المتهمين وفحص البلاغ المقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرصًا على سلامة المواطنين.

صورة الخبر: شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف

المصدر: elbalad

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