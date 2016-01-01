بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير العيش البلدى على البوتاجاز

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العيش البلدى

يعد العيش البلدي من أكثر المخبوزات التي نتناولها بشكل يومي، ولا غنى عنه في الوجبات الثلاثة، وخاصة للاشخاص التى تعانى من السمنة أو الأمراض النزمنة فهو من المخبوزات الصحية التى يفضل تناولها، حضريه داخل المنزل بمكونات بسيطة وبنفس جودة وطعم المخابز والمحلات.

المكونات
3 كوب دقيق
نصف كوب ردة
رشة ملح
رشة سكر
ملعقة صغيرة خميرة
فورية

ماء للعجن
ردة للفرد

طريقة التحضير العيش البلدى
-يخلط الدقيق والردة والخميرة والملح والسكر
-يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
-تترك لتختمر ثم تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة على الردة
-توضع فى طاسة خبز على النار وتقلب على الوجه الآخر ثم يقدم عند تمام النضج

المصدر: elbalad

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