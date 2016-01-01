لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

صورة الخبر: الخضروات الورقية
الخضروات الورقية


الخضروات الورقية تتشابه كثيرا مع بعضها البعض، حيث الكزبرة والبقدونس والجرجير والسبانخ والسلق، ولكن مع مرور الوقت تستطيع السيدات التفرقة بينهم بسهولة.

وكشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن علامات توضح الفرق بين الخضروات الورقية المتشابهة.

الكزبرة: تتميز برائحتها القوية، وملمس خشن، وأوراق مشرشرة.

البقدونس: رائحة هادئة، ملمس ناعم وأوراق أقل شرشرة من الكزبرة.

الجرجير: الأوراق ناعمة وخفيفة، والرائحة واضحة.

السبانخ: يمتاز بساق عريضة، والورق يكون أخضر غامق وثقيل.

السلق: الساق باللون الأبيض، والأوراق خضراء.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39047

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager