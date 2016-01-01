لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

الخضروات الورقية تتشابه كثيرا مع بعضها البعض، حيث الكزبرة والبقدونس والجرجير والسبانخ والسلق، ولكن مع مرور الوقت تستطيع السيدات التفرقة بينهم بسهولة.
وكشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن علامات توضح الفرق بين الخضروات الورقية المتشابهة.
الكزبرة: تتميز برائحتها القوية، وملمس خشن، وأوراق مشرشرة.
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