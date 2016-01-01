البطاطس بالجبن بطريقة مبتكرة ومذاق لا يقاوم

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البطاطس بالجبن

تعد أطباق البطاطس من الأطباق المفضلة لكثير من الأطفال يمكنك تحضيرها بمذاق ألذ وبطريقة صحية على طريقة الشيف إلهام إليك المقادير وطريقة التحضير جربيها بنفسك.

المقادير لتحضير البطاطس المهروسة ..

6 ثمار بطاطس مسلوقة
ملعقة كبيرة زبد

ملعقة ملح وفلفل أسود
كوب ممن مزيج الجبن الشيدر والجبن الموزاريلا

طريقة التحضير للبطاطس المهروسة:

فى وعاء اهرسي البطاطس حتى تحصلي على خليط ناعم وأضيفي الزبدة وكريمة الطهي فوق خليط البطاطس ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.

اخلطي المكونات فى صينية فرن أضيفى البطاطس ومزيج الجبن الشيدر والموزاريلا وقومى بتشكيلها على شكل أصابع ورصيها فى صينية الفرن
أدخلي الصينية إلى فرن حوالى 10 دقيقة دقائق حتى تمام النضج وإحمرار الوجه.

المصدر: elbalad

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