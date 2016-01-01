في بعض الأحيان لا تظهر أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن حتى يتسبب بالفعل في تلف شديد في الرئتين. إذا تم تشخيصك بهذا المرض في المرحلة المبكرة ، فقد تتمكن من إبطاء الانتشار
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن هي السعال المستمر ، وصعوبة التنفس ، والإفراط في إنتاج المخاط ، والصفير المتكرر
إذا كنت تبحث عن طريقة للتحكم في الأعراض ومنع الرئة من المزيد من الضرر ، فمن المؤكد أن التغييرات البسيطة في نمط الحياة والعلاجات الطبيعية ستساعد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعانى من الانسداد الرئوى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق