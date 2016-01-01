أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعانى من الانسداد الرئوى



الانسداد الرئوى الانسداد الرئوى

في بعض الأحيان لا تظهر أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن حتى يتسبب بالفعل في تلف شديد في الرئتين. إذا تم تشخيصك بهذا المرض في المرحلة المبكرة ، فقد تتمكن من إبطاء الانتشار



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن هي السعال المستمر ، وصعوبة التنفس ، والإفراط في إنتاج المخاط ، والصفير المتكرر



إذا كنت تبحث عن طريقة للتحكم في الأعراض ومنع الرئة من المزيد من الضرر ، فمن المؤكد أن التغييرات البسيطة في نمط الحياة والعلاجات الطبيعية ستساعد.

قد يعجبك أيضا...

الثوميُعرف الثوم بخصائصه من المضادات الحيوية والمضادة للفيروسات ومضاد للبكتيريا ويساعد على تثبيط المخاط والقضاء على المخاط من أنابيب التهاب الشعب الهوائية وبالتالي يساعد على تخفيف مشكلة الجهاز التنفسي. كما أنه يساعد في تخفيف الألم أيضًاالزنجبيليساعد الزنجبيل ، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، على تكسير المخاط ، مما يسهل على جسمك طرد الهواء. كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية إلى الرئتين ويقلل الالتهابالكركمالكركمين الموجود في الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي ويقلل من التهاب مجرى الهواء يمكن إضافة الكركم إلى الطعام بانتظام.