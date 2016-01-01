بالفول السوداني.. أسرع طريقة لإنقاص الوزن



الفول السوداني الفول السوداني

يعد النظام الغذائي لفقدان الوزن من أكثر الطرق فاعلية في إنقاص الوزن إذا تم ذلك بطريقة صحيحة ، في حين أن هناك العديد من الأطعمة التي تعد بمساعدتك على إنقاص الوزن ، إلا أن هناك القليل مثل الفول السوداني الذي يُظهر نتائج في وقت قصير على الإطلاق ، بشرط أن تتبع روتينًا يتضمن الأنشطة البدنية والطعام الصحي.



حيث إن الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، إلا أنه غني بالبروتين والألياف أيضًا ، مما يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، ويساعد على الهضم وفقدان الوزن. ولكن ، تذكر أن الوجبات الخفيفة يجب أن تتم بكمية معتدلة ، تمامًا مثل أي شيء آخر ، يمكن أن يكون الاستهلاك المفرط للفول السوداني غير منتج أيضًا.



ووفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية ، فإن أي طعام غني بالبروتين ، يمكن أن يحرق بعض السعرات الحرارية. كما ذكرنا سابقًا ، يحتوي الفول السوداني على سعرات حرارية أيضًا ، ولكن يمكن مضغه وسحقه ، وسيكون الأمر وكأنك تتناول سعرات حرارية بكمية قليلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الفول السوداني يحتوي أيضًا على بعض الدهون الصحية المفيدة للقلب. هذه يمكن أن تقلل من خطر السمنة والالتهابات وبعض أمراض القلب.

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ومن المعروف أيضًا أن الفول السوداني مفيد في عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، لأنه مصدر كبير للطاقة. كما ذكرنا سابقًا ، عند تناول وجبة خفيفة ، تشعر بالامتلاء ، ويتم تجديد احتياطيات الطاقة الخاصة بك أيضًا. عندما يكون لديك المزيد من الطاقة ، يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية ، ومساعدة جسمك على فقدان بعض الوزن.إضافة الفول السوداني إلى النظام الغذائيأسهل طريقة للقيام بذلك هي أن تستهلكها نيئة. يقول الخبراء أنه يجب عليك نقعهم في الماء ، وتناول بعضهم كل صباح على معدة فارغة. ولكن يمكنك أيضًا أن تجعلها نيئة ومحمصة. ثم ، هناك العديد من الخيارات الأخرى المثيرة للاهتمام مثل زبدة الفول السوداني ، وغمس الفول السوداني ، وهلام الفول السوداني ، وما إلى ذلك. يمكن إضافة الفول السوداني إلى الأطعمة الرئيسيةتحقق دائمًا مع طبيبك أو أخصائي التغذية قبل إجراء بعض التغييرات الغذائية ، لأنهم قد يكونون قادرين على إرشادك بشكل أفضل كما يعرفون عن تاريخك الطبي.