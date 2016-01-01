بالفول السوداني.. أسرع طريقة لإنقاص الوزن

يعد النظام الغذائي لفقدان الوزن من أكثر الطرق فاعلية في إنقاص الوزن إذا تم ذلك بطريقة صحيحة ، في حين أن هناك العديد من الأطعمة التي تعد بمساعدتك على إنقاص الوزن ، إلا أن هناك القليل مثل الفول السوداني الذي يُظهر نتائج في وقت قصير على الإطلاق ، بشرط أن تتبع روتينًا يتضمن الأنشطة البدنية والطعام الصحي.
حيث إن الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، إلا أنه غني بالبروتين والألياف أيضًا ، مما يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، ويساعد على الهضم وفقدان الوزن. ولكن ، تذكر أن الوجبات الخفيفة يجب أن تتم بكمية معتدلة ، تمامًا مثل أي شيء آخر ، يمكن أن يكون الاستهلاك المفرط للفول السوداني غير منتج أيضًا.
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية ، فإن أي طعام غني بالبروتين ، يمكن أن يحرق بعض السعرات الحرارية. كما ذكرنا سابقًا ، يحتوي الفول السوداني على سعرات حرارية أيضًا ، ولكن يمكن مضغه وسحقه ، وسيكون الأمر وكأنك تتناول سعرات حرارية بكمية قليلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الفول السوداني يحتوي أيضًا على بعض الدهون الصحية المفيدة للقلب. هذه يمكن أن تقلل من خطر السمنة والالتهابات وبعض أمراض القلب.
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