كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ، الاثنين 15-6-2020.
وأكد الخبراء في بيان للهيئة ، أن الطقس اليوم الاثنين مائل للحرارة خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة، ومن المقرر أن يكون لطيف ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
الطقس اليوم أيضا يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.
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التعليقات على شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين
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