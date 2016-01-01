شن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدا أن يسعي لاحتلال ليبيا والسيطرة على النفط الليبي.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأحد، أن القوات التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحاول الوصول لمنطقة الأربعين النفطية، متابعا :"بهدف وضع يده على النفط الليبي لكنه فشل فشلا ذريع بعد أكثر من محاولة وصلت لأربع محاولات".
وأكمل المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم سرقة ممتلكات الشعب الليبي في بعض المناطق التي تتواجد فيها قوات أردوغان في مقدمتها درهونة، مؤكدا أن المواطنين الليبين يتعرضوا للاعتداء والنازحين أيضا.
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التعليقات على الجيش الليبي: أردوغان فشل في السيطرة على نفط ليبيا بعد محاولات كثيرة.. ولم نزرع الألغام
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