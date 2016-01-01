الجيش الليبي: أردوغان فشل في السيطرة على نفط ليبيا بعد محاولات كثيرة.. ولم نزرع الألغام



اللواء أحمد المسماري اللواء أحمد المسماري

شن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدا أن يسعي لاحتلال ليبيا والسيطرة على النفط الليبي.



وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأحد، أن القوات التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحاول الوصول لمنطقة الأربعين النفطية، متابعا :"بهدف وضع يده على النفط الليبي لكنه فشل فشلا ذريع بعد أكثر من محاولة وصلت لأربع محاولات".



وأكمل المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم سرقة ممتلكات الشعب الليبي في بعض المناطق التي تتواجد فيها قوات أردوغان في مقدمتها درهونة، مؤكدا أن المواطنين الليبين يتعرضوا للاعتداء والنازحين أيضا.

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ونفى اللواء، أن يكون الجيش الليبي هو من ذرع العبوات الناسفة والألغام في أماكن متفرقة من ليبيا، مطالبا الأمم المتحدة التحرك بتحقيق عاجل في هذا الأمر لكشف من وراءه.