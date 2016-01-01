الجيش الليبي: أردوغان فشل في السيطرة على نفط ليبيا بعد محاولات كثيرة.. ولم نزرع الألغام

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الجيش الليبي: أردوغان فشل في السيطرة على نفط ليبيا بعد محاولات كثيرة.. ولم نزرع الألغام

صورة الخبر: اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري

شن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدا أن يسعي لاحتلال ليبيا والسيطرة على النفط الليبي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأحد، أن القوات التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحاول الوصول لمنطقة الأربعين النفطية، متابعا :"بهدف وضع يده على النفط الليبي لكنه فشل فشلا ذريع بعد أكثر من محاولة وصلت لأربع محاولات".

وأكمل المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم سرقة ممتلكات الشعب الليبي في بعض المناطق التي تتواجد فيها قوات أردوغان في مقدمتها درهونة، مؤكدا أن المواطنين الليبين يتعرضوا للاعتداء والنازحين أيضا.

ونفى اللواء، أن يكون الجيش الليبي هو من ذرع العبوات الناسفة والألغام في أماكن متفرقة من ليبيا، مطالبا الأمم المتحدة التحرك بتحقيق عاجل في هذا الأمر لكشف من وراءه.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجيش الليبي: أردوغان فشل في السيطرة على نفط ليبيا بعد محاولات كثيرة.. ولم نزرع الألغام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37475

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager