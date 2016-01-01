قواعد قبول الطلاب الجدد بمدرسة الضبعة.. التعليم: ترقبوا إعلانها قريباً



مدرسة الضبعة التكنولوجية للطاقة النووية مدرسة الضبعة التكنولوجية للطاقة النووية

أكد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن القواعد الجديدة لقبول الطلاب الجدد في مدرسة الضبعة التكنولوجية للطاقة النووية في العام الدراسي الجديد 2020 /2021.



وقال "مجاهد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": سوف نعلن عن القواعد الجديدة لقبول الطلاب الجدد بالمدرسة بشكل رسمي قريبًا، بعد الاطمئنان على بدء امتحانات الدبلومات الفنية بسلام.



وأشار "مجاهد" إلى أن المدرسة الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط ، قائلًا: إن هذا أمر مفيد جدًا لمصر، لإن الفنيين الذين سيتخرجون في هذه المدرسة سيجدوا فرص عمل في مفاعل الضبعة ، كما أن المتفوقين من طلاب هذه المدرسة قد يحصلوا على بكالوريوس هندسة نووية او ميكانيكية او كهربية والفيزياء النووية؛ كما أن السعودية والامارات تبنيان حاليًا مفاعلات نووية ، وبالتالي ستحتاجان لعمالة متخصصة لن تجداها إلا عندنا.

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كما لفت مجاهد إلى أن الدولة تتجه لإنشاء الكثير من المدارس الفنية المتخصصة في إطار تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن المدرسة النووية أحدثت نقلة نوعية كبيرة وتغييرًا جذريًا واضحًا في نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني الذي يعد الداعم الرئيسي للمنشآت والمناطق الصناعية المصرية وإمدادها بالأيدي العاملة الماهرة المدربة.من جانبها .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح ، انه من المقرر أن يعقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، اجتماعا الاسبوع المقبل مع مجلس ادارة المدرسة ، للاتفاق على قواعد القبول الجديدة في مدرسة الضبعة التكنولوجية للطاقة النووية.وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمطروح في بيان لها ، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قواعد الالتحاق بالمدرسة.جدير بالذكر أنه يتم اختيار الطلاب المقبولين في مدرسة الضبعة التكنولوجية للطاقة النووية ، بعد اجراء امتحان معرفي لقياس المهارات ، وإختبار رياضي وكشف هيئة واختبار طبي، عن طريق إحدى الجهات السيادية .وتعد هذه المدرسة المدرسة داخلية حيث توجد إقامة للطلاب داخل المدرسة ، وتم تخصيص 40% من مقاعد الدراسة لطلاب مطروح و60% لباقي المحافظات ، وتم إعداد برنامج لتدريب المعلمين العاملين بها بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية .