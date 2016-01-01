مد فترة التسجيل ببرامج التعلم المدمج وتلقي الأبحاث بجامعة بني سويف لـ 10 يوليو المقبل



جامعة بنى سويف جامعة بنى سويف



عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج رقم (150) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار القانوني وعمداء الكليات ومدير المركز.



وناقش "حسن"، خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ومنها رفع جميع المحاضرات لبرامج التعليم المفتوح والمدمج على المواقع الإلكترونية، واستكمال الأنشطة الإلكترونية لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة بنظام التعلم المدمج، وإنشاء وتفعيل بريد الكتروني جامعي لكل طالب من طلاب التعليم المفتوح والمدمج.



واطمئن رئيس جامعة بنى سويف على استعدادات امتحانات الترم السابع والثامن "الفرق النهائية" لدارسي التعليم المفتوح، موجهًا بمراعاة كل الاشتراطات الصحية والتباعد والتعقيم، بالإضافة إلى تقليل عدد الطلاب بكل لجنة إلى 12 طالبًا، كما تمت الموافقة على مد فترة التسجيل بالبرامج وقد تم الإعلان عن مواصفات الورقة البحثية لجميع برامج التعليم المفتوح والمدمج، وسيتم بدء تلقي الأبحاث اعتبارًا من 10 /7 /2020 وحتى 25 /7 /2020.

