جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل ومواعيد تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع



جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النسخة الرسمية من جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل، بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والمعتمد رسميًا بتوقيع من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وياسر حسين بدوي، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى ختمه بختم النسر.



ووفقا لهذه النسخة الرسمية المعتمدة، تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :



الأحد 21 يونيو : اللغة العربية

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