كثير من الأزواج يعانون من المشاكل المستمرة، ويفكرون بشكل دائم فى انهاء العلاقة، ولكن قبل انهاء العلاقة إليك بعض الأشياء التي يمكنك مناقشتها مع شريكك ومحاولة تحديد ما إذا كنت حقًا بحاجة إلى إنهاء علاقتك ام لا.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك أهم الأمور التى يجب مراجعتها بشكل صحيح.
- هل أنت سعيد في هذه العلاقة
قبل الوصول إلى أي استنتاج ، من المهم للغاية بالنسبة لك معرفة ما إذا كنت أنت وشريكك سعيدان في العلاقة أم لا، قد يكون من الممكن أنك لا ترى على الجانب الآخر من الموقف، وقد تكون منزعجًا وحزينًا لدرجة أنك غير قادر على الاعتراف بالأشياء الجيدة المتعلقة بعلاقتك لذلك ، فإن التحدث عما إذا كنت أنت وشريكك سعيدان حقًا في هذه العلاقة أم لا ، فيمكن أن يساعدك إلى حد كبير.
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التعليقات على قبل الإقدام على الطلاق .. أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك
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