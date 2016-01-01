قبل الإقدام على الطلاق .. أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك



أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك



كثير من الأزواج يعانون من المشاكل المستمرة، ويفكرون بشكل دائم فى انهاء العلاقة، ولكن قبل انهاء العلاقة إليك بعض الأشياء التي يمكنك مناقشتها مع شريكك ومحاولة تحديد ما إذا كنت حقًا بحاجة إلى إنهاء علاقتك ام لا.



وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك أهم الأمور التى يجب مراجعتها بشكل صحيح.



- هل أنت سعيد في هذه العلاقة

قبل الوصول إلى أي استنتاج ، من المهم للغاية بالنسبة لك معرفة ما إذا كنت أنت وشريكك سعيدان في العلاقة أم لا، قد يكون من الممكن أنك لا ترى على الجانب الآخر من الموقف، وقد تكون منزعجًا وحزينًا لدرجة أنك غير قادر على الاعتراف بالأشياء الجيدة المتعلقة بعلاقتك لذلك ، فإن التحدث عما إذا كنت أنت وشريكك سعيدان حقًا في هذه العلاقة أم لا ، فيمكن أن يساعدك إلى حد كبير.

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اقرأ أيضًا | خليك جنبها.. اتبع هذه الطرق لـ القضاء على اكتئاب الحمل- أكثر الموضوعات التى تزعجكإذا كنت قد قررت إنهاء علاقتك للتخلص من الحجج والصراعات اليومية ، فمن المهم أن تجعل كل منكما يعرف أكثر ما يزعجك، ويمكن أن يكون أي شيء مثل شريكك لا يستمع إلى ما تقوله أو يفرض دائمًا قراراته عليك أيضًا ، يجب أن تكون جاهزًا لما يقوله شريكك، وقد يكون من الممكن أن يروي جانبه من القصة أو يحاول تقديم تفسير ، ولذلك حاول الاستماع إلى ما يقوله شريكك لصالحه.- الأشياء التي تتوقعها من العلاقةالكثير من التوقعات لا تكون صحية أبدًا، ومن الممكن أيضًا أن يكون شريكك غير مدرك لتوقعاتك، ربما كنت تريد المساواة والاحترام والحب في علاقتك ، لكن شريكك كان غير حساس للغاية بحيث لا يلاحظ ذلك .. لذلك ، من الضروري أن تناقش ما تريد وما الذي تلقيته قبل إنهاء العلاقة. قد يكون من المحتمل أن يقوم هذا السؤال بإصلاح علاقتك ويمنع أي انفصال.