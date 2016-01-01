للرجال.. استوحِ إطلالاتك الصيفية من المشاهير

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صورة الخبر: للرجال.. استوحِ إطلالاتك الصيفية من المشاهير
للرجال.. استوحِ إطلالاتك الصيفية من المشاهير

يحاول كل رجل ان يظهر اناقته بطريقته الخاصة علي حسب سنه ومكانته ومنصبه، وتختلف اناقة الرجال عن اناقة السيدات فمثلا اهتمامات طالب الجامعة ارتداء الملابس الكاجوال المنسقة باختلاف المدير فيحاول ان يظهر اناقته وشبابه بطريقة مناسبة لمنصبه ولذلك نستعرض لكم اليوم اطلالات مختلفة مستوحاة من المشاهير.

ويمكن ان تختار الاطلالة المناسبة لك علي حسب شكل حياتك من اطلالات المشاهير وخصوصا الصيفية والتي تتميز بألوانها المختلفة المبهجة ، والتي يمكن ان تكون بداية جديدة لطريقة لبسك وظهورك بشكل انيق ومختلف .

ولن تقتصر ملابس الصيف علي التي شيرت والبنطلون الشورت ولكن هناك العديد من التصميمات الانيقة التي يمكن ان تنسقها علي حسب جسمك وموقعك فلا يمكن ان ترتدي ملابس كلاسيكية في نزهه او زيارة منزلية لأحد الاقارب.

وهذه التصميمات هي الافضل لأناقة الرجل وجاذبيته التي لا تقتصر علي مظهره الخارجي فقط فيجب ان تتحلي بشخصية جذابة مع ملابسك الانيقة حتي تكون رجلا جذابا ومثاليا.

صورة الخبر: للرجال.. استوحِ إطلالاتك الصيفية من المشاهير

صورة الخبر: للرجال.. استوحِ إطلالاتك الصيفية من المشاهير

المصدر: elbalad

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