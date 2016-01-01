ألوان فساتين صيف 2020.. تعرفي عليها



ألوان فساتين صيف 2020 ألوان فساتين صيف 2020

قالت مصممة الازياء اسراء مصطفى أن الازياء والفساتين في الصيف تحتاج إلى ألوان فاتحة، كالفوشية والأبيض والاصفر، فهي تضيف على الفساتين لمسات ناعمة ورقيقة، وهي من موضة صيف 2020.



وتابعت أن هذه الألوان تعطي للفساتين فخامة ورونقا وتعتبر هذه الالوان الأنسب في صيحات الموضة مع اختلاف درجات اللون وينصح بالابتعاد عن الألوان الغامقة والصاخبة الجريئة التي تناسب فصول أخري غير الصيف.



كما نصحت بارتداء أزياء بسيطة هادئة الشكل والتصميم في فصل الصيف ولاسيما على البحر التي تعطي رونقا جميلا لكل فتاة وظهورها بشكل أنيق .





