طريقة عمل كوكتيل الفراولة والنعناع.. فيديو

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كوكتيل الفراولة والنعناع


قد يتعجب البعض للوهلة الأولى من أن الفراولة يمكن مزجها مع النعناع المنعش فى كوب عصير واحد لكن يمكن عمل كوب ذوا مذاق رائع من هذا المزيج ببعض الإضافات .
نقدم لكم طريقة عمل كوكتيل الفراولة والنعناع بخطوات الشيف شريف الحطيبى مقدم برنامج سندوتش وحاجة ساقعة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كوكتيل فراولة والنعناع
فراولة
نعناع طازج
شربات نعناع
خوخ كومبوت
سكر "حسب الرغبة"
عصير اناناس

طريقة عمل كوكتيل فراولة والنعناع
-توضع كل المكونات فى الخلاط على ان تكون الفراولة ضعف الخوخ .
-تضاف ملعقة واحدة كبيرة من شربات النعناع وروقتين نعناع.
-تخفق كل المكونات جيدا في الخلاط ويقدم

المصدر: elbalad

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