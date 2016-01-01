يصيب الأطفال وكبار السن.. اكتشف أعراض الربو

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اكتشف أعراض الربو

يسبب الربو ضيق فى التنفس تتفاوت شدته من حالة لآخرى وينتج عنه الكثير من المخاط فى منطقة الصدر مما يتسبب فى صدور صوت صفير من صدر المريض.

ويأتى الاطفال وكبار السن فى مقدمة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ الربو ولكى يستطيع المحيطين بهم اكتشاف هذا المرض بشكل سريع نعرض لكم الاعراض الاولية والاعراض المتقدمة لـ الربو، وفقا لما ذكره موقع "mayoclinic " .

أعراض الربو الأولية:
•ضيق في التنفس
•المعاناة من ألم في الصدر
•صفير عند خروج الزفير
•اضطراب النوم بسبب ضيق التنفس أو الصفير أو السعال
•ازدياد السعال أو الصفير عند الاصابة بفيروس تنفسي مثل البرد أو الأنفلونزا

اعراض الربو المتقدمة:
• زيادة صعوبة التنفس ولابد من قياس مدى عمل جودة الرئتين .
• الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق سريع الإغاثة في اغلب الحالات

المصدر: موقع "mayoclinic "

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