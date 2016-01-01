يسبب الربو ضيق فى التنفس تتفاوت شدته من حالة لآخرى وينتج عنه الكثير من المخاط فى منطقة الصدر مما يتسبب فى صدور صوت صفير من صدر المريض.
ويأتى الاطفال وكبار السن فى مقدمة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ الربو ولكى يستطيع المحيطين بهم اكتشاف هذا المرض بشكل سريع نعرض لكم الاعراض الاولية والاعراض المتقدمة لـ الربو، وفقا لما ذكره موقع "mayoclinic " .
أعراض الربو الأولية:
•ضيق في التنفس
•المعاناة من ألم في الصدر
•صفير عند خروج الزفير
•اضطراب النوم بسبب ضيق التنفس أو الصفير أو السعال
•ازدياد السعال أو الصفير عند الاصابة بفيروس تنفسي مثل البرد أو الأنفلونزا
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على يصيب الأطفال وكبار السن.. اكتشف أعراض الربو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق