ماذا يحدث فى جلسات علاج الكلف والنمش بالليزر

تعانى الكثير من السيدات من عدم الحصول على بشرة متألقة خالية من العيوب ولكن الطب الحديث وجد الكثير من الحلول حتى للمشكلات الصعبة.
أوضح الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الليزر يساعد فى علاج مشكلات كثيرة مثل البقع الداكنة والكلف والنمش وغيرها من المشكلات الجمالية التى تصيب الكثير من النساء وترغب في علاجها للتمتع ببشرة خالية من العيوب.
وأوضح أن الليزر له قدرة فعالة في علاج الكلف ونلجأ لاستخدام أجهزة الليزر عالية الترددات للاستفادة من خواصه المقشرة وغير المقشرة في العلاج، ولكن النتائج تظهر بشكل تدرجي بعد انتهاء الجلسات ويتم علاج الكلف بالليزر فى عدة جلسات تترواح بين "6 إلى 8 "جلسات.
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