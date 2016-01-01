ماذا يحدث فى جلسات علاج الكلف والنمش بالليزر

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علاج الكلف والنمش بالليزر


تعانى الكثير من السيدات من عدم الحصول على بشرة متألقة خالية من العيوب ولكن الطب الحديث وجد الكثير من الحلول حتى للمشكلات الصعبة.

أوضح الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الليزر يساعد فى علاج مشكلات كثيرة مثل البقع الداكنة والكلف والنمش وغيرها من المشكلات الجمالية التى تصيب الكثير من النساء وترغب في علاجها للتمتع ببشرة خالية من العيوب.

وأوضح أن الليزر له قدرة فعالة في علاج الكلف ونلجأ لاستخدام أجهزة الليزر عالية الترددات للاستفادة من خواصه المقشرة وغير المقشرة في العلاج، ولكن النتائج تظهر بشكل تدرجي بعد انتهاء الجلسات ويتم علاج الكلف بالليزر فى عدة جلسات تترواح بين "6 إلى 8 "جلسات.

وأضاف عماد أنه يمكن علاج النمش بجلسات معينة من الليزر، وهى: ليزر ثاني أكسيد الكربون لإزالة الطبقات الرقيقة من البشرة دون حدوث اى ضرر للانسجة الاخرى ، أو ليزر الإربيام لشد التجاعيد، وبعد الانتهاء من جلسة الليزر نقوم بوضع الضمادات الطبية على المنطقة المعالجة مع استعمال بعض العلاجات الموضعية التى يحددها الطبيب، ويتميز الليزر بأنه لا يحتاج فترة نقاهة طويلة بل يتطلب تجنب أشعة الشمس المباشرة واستخدام كريمات واقية، وتطبيق كمادات من الثلج على المناطق المعالجة طوال فترة التعافي.

المصدر: elbalad

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