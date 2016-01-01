يعاني عدد كبير من النساء والرجال من مشكلة الوزن الزائد ولا يستطيعون الانتظام فى احد الأنظمة الغذائية الخاصة بـ إنقاص الوزن لفترة طويلة، وكانت الطريقة الوحيدة فى السابق لمساعدة هؤلاء هى إجراء العملية الجراحية، ولكن فى السنوات الأخيرة ظهرت العديد من التقنيات الطبية المتطورة التى تساعد فى انقاص الوزن بدون جراحة ومنها النحت البارد.
وأوضح الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، أن فكرة النحت على البارد تعتمد على تفتيت الدهون بشكل موضعي مما يساعد على التخسيس بشكل فعال.
وأضاف أن هذه التقنية تعتمد على استخدام أجهزة الليزر البارد بترددات محددة على المنطقة التى يرغب الفرد في تفتيت الدهون بها وتتغلغل الأشعة طبقات الجلد ويتم التفتيت بعد تجميدها دون الشعور بأى ألم وخروج الدهون مع العرق.
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التعليقات على عايز تخس.. جرب تقنية نحت الجسم بالليزر البارد
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