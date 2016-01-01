لـ تجنب الإصابة بالأمراض.. نصائح مهمة للحصول على جسم سليم



للحصول على جسم سليم للحصول على جسم سليم

النشاط البدني المنتظم مهم لأنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والسرطان وهشاشة العظام، كما تقلل الزيادة في النشاط البدني من خطر الوفاة المبكرة من أمراض القلب بين الرجال والنساء.



وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الأنشطة البسيطة التى تحافظ على لياقة الجسم.



- قم بالمشي مع أطفالك

إن المشي يوميًا في الحديقة أو الحي لمدة 20-30 دقيقة يوميًا مع أطفالك هو طريقة مثالية للتفكير في اليوم، والتعرف على ما يحدث في حياة بعضهم البعض، كما سيساعد ذلك الأطفال وأفراد العائلة على التواصل مع الطبيعة في الخارج وإعادة تنشيط أنفسهم .

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- استمتعوا بالأنشطة الترفيهية معايجب على العائلات إنشاء برامج ممتعة وممارسة للأطفال والتي من المرجح أن تساعد في إشراك عائلتك، على سبيل المثال ، الاستيقاظ في الصباح والذهاب للركض أو ركوب الدراجات معًا ، أو الخروج في الحديقة للاستمتاع بلعبة ممتعة أو الرسم أو الرسم معًا.- ممارسة الهوايات معاإذا كنت تحب أنت وطفلك هواية ، فاستقبلها واستمتع بها معًا، وإذا كنت أنت أو طفلك يحب أي نوع من الألعاب الرياضية ، العبها معًا ، يمكن أن تكون تنس أو كرة الريشة أو كرة القدم.إذا كان الرقص هو هوايتك ، فتعلم شكلًا جديدًا من الرقص وعلم الأطفال بعض الحركات ، كما يفضل تقديم الأطعمة الصحية إلى الأطفال وعلموا أهمية البيئة.