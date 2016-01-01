النشاط البدني المنتظم مهم لأنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والسرطان وهشاشة العظام، كما تقلل الزيادة في النشاط البدني من خطر الوفاة المبكرة من أمراض القلب بين الرجال والنساء.
وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الأنشطة البسيطة التى تحافظ على لياقة الجسم.
- قم بالمشي مع أطفالك
إن المشي يوميًا في الحديقة أو الحي لمدة 20-30 دقيقة يوميًا مع أطفالك هو طريقة مثالية للتفكير في اليوم، والتعرف على ما يحدث في حياة بعضهم البعض، كما سيساعد ذلك الأطفال وأفراد العائلة على التواصل مع الطبيعة في الخارج وإعادة تنشيط أنفسهم .
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التعليقات على لـ تجنب الإصابة بالأمراض.. نصائح مهمة للحصول على جسم سليم
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