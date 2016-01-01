التقطت المركبة الفضائية "نيوهورايزن" صورا وصفت بأنها "الأكثر غرابة" في عالم الفضاء إلى يومنا هذا، بسبب المسافة الهائلة التي تفصلها عن الأرض.
وابتعدت المركبة عن الأرض لمسافة تقدر بحوالي 4 مليار ميل (6.5 مليار كيلومتر تقريبا)، والتقطت مناظر مذهلة للنجوم تختلف عن الصور الملتقطة من كوكبنا.
وتُظهر النجوم في الصور بوضعيات مختلفة عن وضعياتها في الصور الملتقطة من الأرض، حيث التقطت المركبة الصور من أماكن قريبة من كوكب بلوتو ومجموعة أخرى من الكواكب، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.
ونظرا للمسافة الهائلة بين المركبة ووطنها الأم "كوكب الأرض"، تمكنت المركبة من إجراء أول تجربة "المنظر" بين النجوم بنجاح، والتي تظهر كيف تبدو النجوم، وكأنها تتحرك، عند تصويرها من مواقع مختلفة.
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التعليقات على مركبة فضائية تلتقط "صورا غريبة" على بعد 4 مليار ميل من كوكب الأرض... صور وفيديو
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