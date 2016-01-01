

مصر: متى تتراجع الإصابات.. ويمكن تخفيف القيود؟ مصر: متى تتراجع الإصابات.. ويمكن تخفيف القيود؟

رجح مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر بعد شهر.



وأضاف إيهاب عطية، في حوار لموقع صحيفة "الشروق" القاهرية، أن انخفاض الأعداد، بشكل جيد، في مصر لن يحدث قبل شهر من الآن، ووقتها يمكن تخفيف القيود المفروضة، لافتا إلى أن مرحلة التعايش مع الفيروس، لا تعنى رجوع الحياة لوضعها الطبيعي قبل انتشاره.



وأعلنت مصر، السبت، تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 62 حالة وفاة.

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وبذلك بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس 42980 حالة، بينهم 11529 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.وكشف مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى أن السلطات الطبية تخطت مرحلة إجراء مسحات PCR للأطباء والمواطنين، وباتت الآن في مرحلة الكشف بالأعراض، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بكورونا بين الطواقم الطبية بلغ 1300 شخص، وأنه لا توجد مرجعية عالمية تنص على عزل المخالطين لطبيب متعامل مع مريض بالفيروس.وقال إن أرقام الإصابات أكبر في القاهرة لعدة أسباب بينها أن العاصمة تضم أكثر المستشفيات تعاملا مع المواطنين، والعديد من المستشفيات المرجعية التي يتم تحويل الحالات لها من جميع المحافظات، وفق ما نقل "الشروق".