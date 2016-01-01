ماذا تعني تقنية “رد الفعل اللمسي” في الهواتف الذكية؟

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ماذا تعني تقنية “رد الفعل اللمسي” في الهواتف الذكية؟

تعد تقنية رد الفعل اللمسي أو Haptic Feedback، أو ما يعرف اختصارا بـ 3D Touch هي واحدة من أبرز التقنيات التي توفر تجربة مميزة جدًا في الهواتف الذكية، وتعني ببساطة الاستجابة المادية بناء على لمس المستخدم للشاشة، وغالبًا ما يكون اهتزازًا.

تقنية رد الفعل اللمسي:
يوجد داخل كل هاتف محرك صغير، وعندما يدور نتيجة فعل شيء ما فإنه يجعل الهاتف يهتز، ورغم أن بعض المستخدمين قد يجدون هذه الميزة مزعجة ويبحثون عن طريقة إيقافها، خاصة في تطبيق لوحة المفاتيح، لأنها يمكن أن تؤدي لاستنزاف البطارية مع الاستخدام المكثف للهاتف، لكن من ناحية أخرى نجد أنها قد تكون ضرورية للغاية.

طريقة تفعيل تقنية رد الفعل اللمسي في هاتف أندرويد:
افتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد.

انقر على خيار Sound & Display
قم بتفعيل مفتاح تشغيل خيار Haptic feedback.

في الشاشة نفسها، يمكنك ضبط شدة اهتزاز الهاتف، من خلال Vibration intensity.

المصدر: فولت

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