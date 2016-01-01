

6 سيارات .. حصيلة الإفراجات الجمركية لعلامة فيات خلال شهر مايو الماضي 6 سيارات .. حصيلة الإفراجات الجمركية لعلامة فيات خلال شهر مايو الماضي

كشف تقرير وارد من مصلحة الجمارك المصرية بأعداد السيارات المُفرج عنها جمركياً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020، عن تراجع كبير في عدد سيارات العلامة التجارية فيات المستوردة خلال شهر مايو الماضي والتي تراجعت لتصل إلى 9 سيارات فقط.



وبلغ إجمالي عدد سيارات فيات من الطرازات المختلفة التي تم الإفراج عنها جمركياً منذ بداية 2020 وحتى نهاية شهر مايو الماضي 4754 سيارة، وهذه هي أعداد سيارات فيات التي تم استيرادها خلال الأشهر الخمسة السابقة:



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عدد السيارات المُفرج عنها جمركيايناير1956فبراير1073مارس830أبريل889مايوإجمالي الشهور4754وقال عماد حلمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دينامكس، الوكيل الحصري للعلامة التجارية فيات في مصر، في تصريحات سابقة لـ "عالم السيارات" في شهر مايو الماضي، إن بعض طرازات فيات مثل تيبو المانويال والأوتوماتيك نفذت من السوق حينها، ولكن الحجز عليها مستمر حتى تصل شحنات جديدة، مشيراُ إلى أن مصانع فيات في تركيا ستعاود العمل مرة أخرى بعد أن توقفت وتراجع إنتاجها خلال شهري أبريل ومايو، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن شركة دينامكس تخطط لطرح موديلات 2021 من العلامة التجارية فيات في السوق المصري خلال شهر يوليو القادم.يُذكر أن فيات تمكنت من الحفاظ على تقدم مبيعاتها في السوق المصري خلال شهر أبريل الماضي على الرغم من تأثر السوق بانتشار فيروس كورونا وتراجع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 26% مقارنة بمبيعات الشهر ذاته من العام الماضي، حيث حققت سيارات ركوب فيات مبيعات وصلت إلى 810 وحدة بنسبة 14% من إجمالي مبيعات سيارات الركوب لشهر أبريل الماضي، مقابل بيع 298 وحدة بنسبة 4% من مبيعات أبريل 2019.ويعد طراز "تيبو" سبباً قوياً في حفاظ علامة فيات على مبيعاتها في السوق المصري على الرغم من تراجع مبيعات السوق تأثراً بانتشار فيروس كورونا، حيث باعت تيبو 804 وحدة من إجمالي مبيعات فيات لشهر أبريل 2020، في وقت وقف إصدار التراخيص، وكذلك باعت تيبو 3619 وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".