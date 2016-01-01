عرض تقسيط هيونداي النترا 2020 لشهر يونيو
تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات هيونداي بالتعاون مع شركة الوعلان للسيارات.
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 30 / 6 / 2020م.
السيارة المشمولة في العرض:
هيونداي إلنترا موديل 2020
تفاصيل العرض:
أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي
القسط الشهري: 900 ريال
الدفعة الأولى: 5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
الدفعة الأخيرة: 40% من سعر السيارة
الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
معدل النسبة السنوي: 9.03%
ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر
القسط الشهري: 998 ريال
الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة
الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة
الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
معدل النسبة السنوي: 11.49%
الشروط والأحكام:
هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له.
المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن.
تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.
تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة .
البنك لا يمثل الوكيل .
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