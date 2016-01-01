

عرض تقسيط هيونداي النترا 2020 لشهر يونيو عرض تقسيط هيونداي النترا 2020 لشهر يونيو

تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات هيونداي بالتعاون مع شركة الوعلان للسيارات.



يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 30 / 6 / 2020م.



السيارة المشمولة في العرض:

هيونداي إلنترا موديل 2020

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تفاصيل العرض:أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهليالقسط الشهري: 900 ريالالدفعة الأولى: 5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)الدفعة الأخيرة: 40% من سعر السيارةالرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويلمعدل النسبة السنوي: 9.03%ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخرالقسط الشهري: 998 ريالالدفعة الأولى: 10% من سعر السيارةالدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارةالرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويلمعدل النسبة السنوي: 11.49%الشروط والأحكام:هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له.المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن.تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة .البنك لا يمثل الوكيل .