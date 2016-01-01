نصائح هامة يجب اتباعها للسائقين لتجنب الحوادث

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، لقرائها مجموعة من النصائح العامة، التي طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بها خاصة عند القيادة على الطرق السريعة.
وتتبنى هذه النصائح الحفاظ على سلامة قادة المركبات، وهي:
1- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات.
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