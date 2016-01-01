نصائح هامة يجب اتباعها للسائقين لتجنب الحوادث

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نصائح هامة يجب اتباعها للسائقين لتجنب الحوادث

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، لقرائها مجموعة من النصائح العامة، التي طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بها خاصة عند القيادة على الطرق السريعة.

وتتبنى هذه النصائح الحفاظ على سلامة قادة المركبات، وهي:

1- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات.

2- السير بأقل سرعة آمنة.

3- الالتزام بتعليمات المرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

4- احذر التوقف المفاجئ خاصة على الطرق السريعة.

5 - استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
6: تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

7: في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

8: كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

المصدر: اخبار اليوم

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