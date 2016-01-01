حتى لا يتعرض للسرقة.. 6 خطوات لتأمين حسابك البنكي من الاختراق

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حتى لا يتعرض للسرقة.. 6 خطوات لتأمين حسابك البنكي من الاختراق

في الكثير من الأحيان، يتعرض بعض الأشخاص لمؤامرات النصب والسرقة من قِبل محتالين يحاولون الحصول على أكبر قدر من المسروقات التي تختلف ما بين النقدية وغيرها.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الكثيرون خارج وداخل البلاد إلى عمليات خداع ونصب حول الحصول على الأرقام السرية الخاصة بهم لكروت الائتمان الخاصة بالسحب والإيداع النقدي "الفيزا كارد"، ومن ثم تمكن المحتال من اختراق حساباتهم البنكية والحصول على أموالهم الخاصة.

وللتمكن من حماية حسابك المصرفي من الاحتيال والسرقة، يقدم شريف دولارالخبير المالي، من خلال تصريحاته لـ"الوطن"، مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتمكن من حماية سرية الحساب المصرفي الشخصي، وهي:

- ضرورة اختيار المستخدم لكلمة سر يصعب تخمينها من قِبل الآخرين.

- التعديل الدوري المستمر لكلمة السر الخاصة بالحساب "الباسوورد".

- عدم توحيد كلمة السر الخاصة في عدد من الاستخدامات والتطبيقات، حتى يصعب التعرف عليها.

- ضرورة فحص ماكينة الصرف الآلي قبل إدخال بطاقتك، تجنبًا لوجود كاميرات صغيرة أو أي أجسام غريبة بها لاختراق البيانات.
- عدم إطلاع أي شخص على الأرقام الثلاثة المدونة في ظهر البطاقة الائتمانية الخاصة بك، لأن التعرف عليها يساعد في سرقة الحساب من خلال الإنترنت.

- تجنب إدخال أرقام البطاقة الائتمانية في أي تطبيقات إلكترونية مستخدمة، كالخاصة بعمليات التسوق "أون لاين"، وغيرها.

المصدر: الوطن

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