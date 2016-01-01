في الكثير من الأحيان، يتعرض بعض الأشخاص لمؤامرات النصب والسرقة من قِبل محتالين يحاولون الحصول على أكبر قدر من المسروقات التي تختلف ما بين النقدية وغيرها.
وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الكثيرون خارج وداخل البلاد إلى عمليات خداع ونصب حول الحصول على الأرقام السرية الخاصة بهم لكروت الائتمان الخاصة بالسحب والإيداع النقدي "الفيزا كارد"، ومن ثم تمكن المحتال من اختراق حساباتهم البنكية والحصول على أموالهم الخاصة.
وللتمكن من حماية حسابك المصرفي من الاحتيال والسرقة، يقدم شريف دولارالخبير المالي، من خلال تصريحاته لـ"الوطن"، مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتمكن من حماية سرية الحساب المصرفي الشخصي، وهي:
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التعليقات على حتى لا يتعرض للسرقة.. 6 خطوات لتأمين حسابك البنكي من الاختراق
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