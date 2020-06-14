

س وج.. ما تريد معرفته عن انتشار كورونا بدون أعراض س وج.. ما تريد معرفته عن انتشار كورونا بدون أعراض

أثارت التصريحات المتضاربة لمنظمة الصحة العالمية بشأن عدم نقل عديمى الأعراض لفيروس كورونا، الجدل، لتتراجع عنها بعد 24 ساعة.





هذا الفيروس التاجي الجديد غريب لأسباب عديدة ، مما يجعل انتشاره غير متوقع ويصعب السيطرة عليه، وأحد الغرائب ​​هو مدى سهولة إصابة الناس من قبل شخص دون أعراض، ولكن هناك فرق بين الانتشار بدون أعراض وانتشار ما قبل الأعراض وذلك وفق ما ذكرت وكالة (CNN) الأمريكية.



الفرق بين الانتشار بدون أعراض والانتشار بالأعراض؟



س : ما الانتشار بدون أعراض؟الانتشار المسبق للأعراض هو انتقال الفيروس من قبل أشخاص لا يبدون أو يشعرون بالمرض، ولكن في نهاية المطاف سيصابون بالأعراض لاحقًا، وهم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ولكن لا يزال بإمكانهم نقل العدوى لأنهم يحملون المرض.



كيف يمكن معرفة ما إذا كان شخص ما يعاني من أعراض أو بدون أعراض؟

لا يمكنك، فكلا النوعين من الناقلات يبدوان بأنهما طبيعيان، على الرغم من أن الحامل للفيروس قبل الأعراض سيصاب بالأعراض لاحقًا، بينما تشير الدراسات إلى أن الانتشار قبل الأعراض أكثر شيوعًا من الانتشار بدون أعراض.

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وجدت دراسات عديدة أن انتقال المرض بدون أعراض المرض يمكن أن يحدث ، وعلى وجه الخصوص ، في دراسة ألمانية ، وجدوا أن الانتقال غالبًا ما يحدث قبل أو في اليوم الذي ظهرت فيه الأعراض لأول مرة."س :كيف يمكن نشر الفيروس التاجي بدون أعراض؟ج : أستاذة علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوسآن ريمين قالت : "عندما تتحدث ، فأحيانًا تبصق قليلاً، ستفرك أنفك، سوف تلمس فمك، ستفرك عينيك، وبعد ذلك ستلمس أسطحًا أخرى ، ومن ثم ستنشر الفيروس إذا كنت مصابًا بالفيروس.كم عدد الأشخاص المصابين بالعدوى بدون أعراض؟تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 40٪ من انتقال الفيروس التاجي يحدث قبل أن يشعر الناس بالمرض، وفي إحدى الدراسات الصينية ، من المحتمل أن يكون حوالي 4 من كل 5 أشخاص مصابين بفيروس كورونا في الصين مصابون، وهم لا يعرفون أنهم مصابون به ، وفقًا لبحث نشر في مجلة "Science".وكتب الباحثون "توضح هذه النتائج الانتشار الجغرافي السريع (لفيروس كورونا) وتشير إلى أن احتواء هذا الفيروس سيكون تحديًا خاصًا"، فليس لدى العديد من الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي أي فكرة لديهم ، إما لأنهم لا يعانون من الأعراض أو لديهم أعراضًا خفيفة للغاية.وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي البالغ عددهم 712 شخصًا والذين كانوا على متن سفينة دياموند برينسيس السياحية لم تظهر عليهم أي أعراض عندما ثبتت إصابتهم بالفيروس، مما يدل على إماكنية انتقال الفيروس بصورة كبيرة بدون ظهور أعراض.س : متى يكون الشخص أكثر عدوى ؟ج: قال كبير المراسلين الطبيين في شبكة سي إن إن ، الدكتور سانجاي غوبتا ، "يميل الناس إلى أن يكونوا أكثر عدوى قبل ظهور الأعراض عليهم ، إذا كانوا مصابين بالفيروس".تلك الفترة تسمى مرحلة ما قبل الأعراض، ​​لذا يميل الناس إلى أن يكون لديهم المزيد من الفيروسات في تلك المرحلة على ما يبدو في الأنف أو الفم، هذا حتى قبل أن يمرضوا، ويمكن أن ينقلوا الفيروس بسهولة.