مأساة جديدة مرتبطة بوفيات فيروس كورونا حول العالم شهدتها إحدى المقابر الكينية، حين تحدى مئات الغاضبين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب، الجمعة، وخطفوا جثمان مغن ذي شعبيته كبيرة لمنع دفنه بسرعة، طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.
واحتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو، واسمه الفني أبيني جاشيغا، في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب كينيا.
ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بمرض كوفيد-19 تتطلب دفنا لمتوفين خلال 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرته، وهي القواعد التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق