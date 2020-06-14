| شاهد | حبار عملاق يطير في السماء: حقيقة أم خرافة؟

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صورة الخبر: | شاهد | حبار عملاق يطير في السماء: حقيقة أم خرافة؟
| شاهد | حبار عملاق يطير في السماء: حقيقة أم خرافة؟

أظهر فيديو متداول صورة ظلية غير عادية عالية في السماء.

والتقط أحد الركاب في طائرة، أثناء الرحلة، صورة ظلية غريبة تشبه الحبار العملاق في السماء بكاميرا الهاتف المحمول.

ويظهر في الفيديو صورة ظلية غير عادية عالية في السماء، تبدو وكأنها حبار مع قدمين طويلتين.

وعند الفحص الدقيق، تصبح القدمان مشابهة لآثار من المحركات النفاثة حسب «سبوتنيك».

في تعليق على الفيديو، أوضح أحد المستخدمين، الذي تبين أنه طيار ممارس للطيران المدني، ما يحدث في الفيديو.

وكتب: «كطيار، يمكنني القول بثقة أن هذه طائرة أخرى على مسار رحلة متقاطعة».

ولاحظ المعلق أنه بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون «لماذا لا يمكن تحديد شكل الطائرة»: «هذا لأنها بعيدة جدا، ومن الصعب تصوير كل شيء بشكل صحيح باستخدام كاميرا ضعيفة للهاتف المحمول».
وأشار إلى أنه كان يتم البحث عن الطائرات في زمن الحرب العالمية الثانية، عن طريق هذه الآثار لأن هذه هي أسهل طريقة للكشف عنها.

المصدر: المصرى اليوم

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