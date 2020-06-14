

هنا الولايات المتحدة | عجوز يندم على بقائه حيا: فاتورة الشفاء من كورونا مليون دولار هنا الولايات المتحدة | عجوز يندم على بقائه حيا: فاتورة الشفاء من كورونا مليون دولار

تلقى رجل أميركي، يبلغ من العمر 70 عاما، وكاد أن يموت بعد إصابته بوباء «كوفيد-19»، فاتورة بقيمة 1.1 مليون دولار مقابل علاجه في المستشفى.



وقد أدخل مايكل فلور مستشفى في سياتل (شمال غرب) في 4 مارس، وبقي فيه لمدة 62 يوما وعانى خلالها من حالة متقدمة من المرض، لدرجة أن الطاقم الطبي هاتف زوجته وأولاده ليتمكنوا من إلقاء الوداع الأخير عليه.



لكن «فلور» تعافي وخرج في 5 مايو على وقع هتافات الطاقم الطبي، إلا أنه تلقى فاتورة من 181 صفحة يبلغ مجموعها مليونا و122 ألفا و501.04 دولار.

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ومايكل «فلور» مشمول ببرنامج تأمين حكومي للمسنين، وليس عليه أن يدفع نفقات علاجه الطبي من أمواله الخاصة حسب «العربية نت».لكن في بلد تعتبر فيه الرعاية الصحية من بين الأكثر كلفة في العالم، قال «فلور» إنه يشعر بالذنب، مع علمه أن دافعي الضرائب سيتحملون الجزء الأكبر من الكلفة.وأضاف: «لقد أنفق مليون دولار لإنقاذ حياتي وبالطبع أود أن أقول إن هذه الأموال أنفقت بشكل جيد… لكنني أعلم أيضا أنني قد أكون الشخص الوحيد الذي يقول ذلك».وأردف «فلور»: «أشعر بالذنب للبقاء على قيد الحياة»، موضحًا أن شعوره بالذنب ينبع من معرفة أن دافعي الضرائب وعملاء التأمين الآخرين سيسهمون في تكلفة إبقائه على قيد الحياة.