استقرار نسبي .. أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم

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استقرار نسبي .. أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم

شهدت الأسواق المحلية لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات وبلغ سعر الجرام دون المصنعية 780 جنيها لعيار ٢١ الأكثر تداولا بالأسواق، وكذلك سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة بلغ نحو 891.40 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 668.55 جنيه للجرام، وجاء سعر الجنيه الذهب يسجل 6240 جنيها، فيما سجل السعر العالمى للذهب 1742 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: الوفد

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