

تباين أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد تباين أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

تباينت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيها للبيع، فيما ارتفع سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، قرشين ليسجل 16.13 جنيها للشراء، و 16.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

ووصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الإسكندرية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، البنك الأهلي، بنك مصر" نحو 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "إتش إس بي سي، التجاري الدولي، وكريدي أجريكول" نحو 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الأهلي

الكويتي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي الأفريقي، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية، وعودة" نحو 16.14 جنيه لشراء و16.24 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "بلوم، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، البركة" نحو 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.





