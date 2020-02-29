

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت من المزرعة لـ21 جنيها للكيلو انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت من المزرعة لـ21 جنيها للكيلو

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-6-2020 ، حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة حيث سجل سعر الكيلو21 مقابل 22جنيها من المزرعة.



وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 21جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32 جنيها.



والجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".



وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.