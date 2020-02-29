

وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين لتخفيف الأعباء وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين لتخفيف الأعباء

ألقت أزمة كورونا بظلالها على مسرح الأحداث، وفي حقيقة الأمر فإن الأفراد والشعوب والحكومات والدول قبل كورونا ستختلف بشكل كبير عن بعد كورونا، وفي مصر كانت رؤية مصر الشاملة وفقًا لمنظومة خطة الإصلاح الاقتصادي أن تدخل مصر بكل قطاعاتها ووزارتها العصر الرقمي«الرقمنة» ويقصد بها تقليل الاعتماد على العنصر البشري والتعاون وتقديم الخدمات من خلال العنصر الالكتروني.



كانت خطة مصر تسير تحت مسمى «رؤية مصر 2030»، إلا أن أزمة كورونا دفعت بالجميع إلى الاستعجال في تنفيذ الخطط المختلفة للتحول الرقمي لتقليل الزحام ومنع التكدسات والتجمعات قدر المستطاع بالإضافة إلى السيطرة على منابع الفساد من خلال تقديم الخدمات الالكترونية.



استعرض رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي من أيام قليلة تقريرًا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي، وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ إستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج وفقا لرؤية إستراتيجية تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما تحقيق التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري، لذا أطلقت الحكومة المصرية عشرات المبادرات لتنمية المهارات الالكترونية، وتنمية الكفاءات الرقمية هي العنصر الفاعل في تسريع عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

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أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حزمة خدمات وهي مجموعة مترابطة من الخدمات وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمات العدالة الجنائية، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات الكهرباء بمختلف المحافظات.من جانبه أكد عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن خطة الوزارة ستبدأ بداية من شهر يوليو القادم، حيث سيتم إتاحة بعض الخدمات التموينية إلكترونيًا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين دون تكبد عناء الذهاب إلى مكاتب التموين المختلفة، لافتًا أن الخدمات الالكترونية التي ستتوفر وتكون متاحة على موقع «دعم مصر» كالتالي:-1- إصدار بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.2- إصدار بدل تالف، وبدل فاقد للبطاقات التموينية.3- استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي.4- تفعيل الرقم السري للبطاقات التموين.5- تغيير صرف المقررات التموينية من محافظة لأخرى وفقا لمحل إقامة صاحب البطاقة.6- البطاقة قبل تلفها أو فقدها.كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أنها بصدد إطلاق عدد من الخدمات الالكترونية خلال الأسبوع الجاري بشكل تجريبي وتدريجي تمهيدًا لإطلاقها الرسمي عبر موقع دعم مصر في الأول من يوليو المقبل، مشيرة أنه سيتم إتاحة جميع الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية بمكاتب التموين بشكل كامل اعتبارًا من أول يوليو، مع إتاحتها إلكترونيًّا على موقع التموين «دعم مصر» من أجل منع التكدس في مكاتب التموين ضمن الإجراءات والوقائية لمواجهة التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا.