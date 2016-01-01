محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصرى محمد صلاح بات جاهزاً للمشاركة فى مباراة الديربى التى تجمع بين فريقى ليفربول وإيفرتون، المحدد لها 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



وقالت صحيفة "ميرور"، إن محمد صلاح تعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى تدريبات ليفربول، والتى غاب على إثرها عن المشاركة فى مباراة بلاكبيرن الودية التى انتهت بفوز ليفربول بسداسية نظيفة.



وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن محمد صلاح فى أتم جاهزية لخوض مباراة إيفرتون، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها بسبب الإصابة ولم يشارك فى التدريبات فى الأيام الماضية، فضلا عن جاهزية زميليه أندى روبيرتسون وأليكس تشامبرلين.

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وحضر محمد صلاح مباراة ليفربول الودية التى أقيمت الخميس الماضى على ملعب "أنفيلد"، أمام فريق بلاكبيرن روفرز، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 6 – 0، وتواجد الفرعون المصرى فى المدرجات.ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر مسابقة البريميرليج.وتستأنف مباريات الدورى الإنجليزي يوم 17 يونيو، بلقاءى مانشستر سيتى مع أرسنال، وأستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، المؤجلين من الجولة 28 من المسابقة.