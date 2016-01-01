كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصرى محمد صلاح بات جاهزاً للمشاركة فى مباراة الديربى التى تجمع بين فريقى ليفربول وإيفرتون، المحدد لها 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وقالت صحيفة "ميرور"، إن محمد صلاح تعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى تدريبات ليفربول، والتى غاب على إثرها عن المشاركة فى مباراة بلاكبيرن الودية التى انتهت بفوز ليفربول بسداسية نظيفة.
وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن محمد صلاح فى أتم جاهزية لخوض مباراة إيفرتون، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها بسبب الإصابة ولم يشارك فى التدريبات فى الأيام الماضية، فضلا عن جاهزية زميليه أندى روبيرتسون وأليكس تشامبرلين.
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التعليقات على محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى
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