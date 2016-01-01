الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة



ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من بعد غدٍ الثلاثاء لتسجل العظمى 38 درجة، ثم تعود لمعدلها الطبيعي، بعد يوم الأربعاء.







ورجحت"شاكر" سبب ارتفاع درجة الحرارة أمس، بسبب منخفض الهند الموسمي، الذي يرفع نسبة الرطوبة، مضيفة:"هذا الأمر طبيعي، خاصة وأننا سنبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو الجاري".

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وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامح «صباح البلد» قناة «صدى البلد»، إن أمس شهد ارتفاع في درجة الحرارة أكبر من المعدل الطبيعي بحوالي من 3 لـ4 درجات، بينما اليوم هناك تغير واضح وملحوظ للأفضل، حيث أن الطقس يتراوح من 33 و34 على مدار اليوم وغدًا.وأضافت: "الطقس سيكون مائل للحرارة أثناء ساعات النهار، ولطيف جدًا أثناء ساعات الليل المتأخرة وصباح الباكر، بالإضافة لوجود فرص أمطار خفيفة على بعض من المناطق بالسواحل الشمالية بالبلاد وشمال سيناء، على أن تكون هذه الأمطار خفيفة".وتابعت أن الرياح ستكون معتدلة على القاهرة ومعظم المناطق الشمالية، بالإضافة لوجود نسمة هواء لطيفة إلى حدٍ ما، ونشاط الرياح والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.