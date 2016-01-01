مصدر في الزمالك يكشف لـ في الجول أية مراكز طلب كارتيرون تدعيمها



كارتيرون كارتيرون

كشف مصدر في الزمالك طلبات الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوف النادي.



وقال المصدر لـFilGoal.com:"كارتيرون حدد طلباته للموسم الجديد، يريد ظهيرا أيمن ولاعب وسط مدافع".



وواصل "هناك لاعبون يتابوأتم "ضم لاعبين جدد سيكون في أضيق الحدود حفاظا على استقرار الفريق".

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عهم الجهاز الفنوبدأ الزمالك وكارتيرون التفكير في شكل الفريق الموسم المقبل خاصة بعدما جدد الأخير تعاقده مع الفريق حتى نهاية موسم 2020-2021.ويضم الزمالك في مركز الظهير الأيمن لاعبين هما حازم إمام وأحمد عيد، بينما يشغل مركز الوسط المدافع كل من طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وفرجاني ساسي.ويقود كارتيرون الفريق منذ ديسمبر الماضي وتوج معه بكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.وينتظر الزمالك قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الموسم الحالي من الدوري، هل يستكمل أم يُلغى.وكذلك سيواجه الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولم يتحدد بعد موعد المواجهة.ي في هذين المركزين".