

انتحار نجم بوليودي شهير بظروف غامضة (فيديو) انتحار نجم بوليودي شهير بظروف غامضة (فيديو)

وجدت الشرطة الهندية في مومباي جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة صباح اليوم.



وراجبوت 34 عاما هو أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم "3 اخطاء في حياتي" عام 2013، وما تلاه من "pk" عام 2014 و"kedarnath" عام 2018.



https://twitter.com/ANI/status/1272111320549044226/photo/1