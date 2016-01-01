وجدت الشرطة الهندية في مومباي جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة صباح اليوم.
وراجبوت 34 عاما هو أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم "3 اخطاء في حياتي" عام 2013، وما تلاه من "pk" عام 2014 و"kedarnath" عام 2018.
https://twitter.com/ANI/status/1272111320549044226/photo/1
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التعليقات على انتحار نجم بوليودي شهير بظروف غامضة (فيديو)
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